Погода в Харькове и области 22 ноября — прогноз от синоптиков

В субботу, 22 ноября, на Харьковщине ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, в ночные часы в разных районах области возможны дожди, местами даже с грозами.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Погода в Харьковской области 22 ноября

Синоптики предупредили о ветре скоростью до 7-12 м/с. Ночная температура составит от +6°C до +11°C, днем воздух прогреется до +11°C...+16°C.

Погода в Харькове 22 ноября

В Харькове ночью также ожидается дождь, но днем синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ветер будет южным, 7-12 м/с. В ночные часы температура составит +9°C...+11°C, днем повысится до +14°C...+16°C.

