Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Будет гроза перед морозами — прогноз погоды на завтра в Харькове

Будет гроза перед морозами — прогноз погоды на завтра в Харькове

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 15:05
обновлено: 15:28
Погода в Харькове и области 22 ноября — прогноз от синоптиков
Осенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 22 ноября, на Харьковщине ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, в ночные часы в разных районах области возможны дожди, местами даже с грозами.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода в Харьковской области 22 ноября

Синоптики предупредили о ветре скоростью до 7-12 м/с. Ночная температура составит от +6°C до +11°C, днем воздух прогреется до +11°C...+16°C.

null
Харьковская область. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Харькове 22 ноября

В Харькове ночью также ожидается дождь, но днем синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ветер будет южным, 7-12 м/с. В ночные часы температура составит +9°C...+11°C, днем повысится до +14°C...+16°C.

Напомним, специалисты спрогнозировали, будут ли магнитные бури в пятницу, 21 ноября. Также узнайте, где сегодня в Украине возможен снег и гололед.

погода Харьков Харьковская область потепление прогнозы погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации