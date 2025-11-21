Погода в Харькове и области 22 ноября — прогноз от синоптиков

Будет гроза перед морозами — прогноз погоды на завтра в Харькове
В субботу, 22 ноября, на Харьковщине ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, в ночные часы в разных районах области возможны дожди, местами даже с грозами.
Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 22 ноября
Синоптики предупредили о ветре скоростью до 7-12 м/с. Ночная температура составит от +6°C до +11°C, днем воздух прогреется до +11°C...+16°C.
Погода в Харькове 22 ноября
В Харькове ночью также ожидается дождь, но днем синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ветер будет южным, 7-12 м/с. В ночные часы температура составит +9°C...+11°C, днем повысится до +14°C...+16°C.
