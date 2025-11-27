Відео
Відео

Головна Харків Будьте дуже обережні — синоптики попередили про негоду у Харкові

Будьте дуже обережні — синоптики попередили про негоду у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 12:56
Погода у Харкові та в Харківській області 28 листопада — прогноз синоптиків
Туманна погода у Харкові. Фото: РедПост

На Харківщині 28 листопада очікується переважно хмарна погода зі слабкими опадами. Упродовж доби в області місцями можливий туман із видимістю близько 200–500 метрів.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Харківській області 28 листопада

Вночі у Харківській області буде південно-західний вітер зі швидкістю 3–8 м/с, удень він змінить напрямок на північний. Температура повітря у темну пору доби коливатиметься в межах +4...+9 °C, тоді як удень очікується підвищення до +7...+12 °C.

null
Температура повітря у Харківській області 28 листопада. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Харкові 28 листопада

У Харкові прогнозується невеликий дощ і густий туман, який обмежуватиме видимість до 200–500 метрів.

null
Попередження про туман. Фото: Харківський РГМЦ

Температура в межах міста вночі складатиме +5...+7 °C, а вдень підніметься до +10...+12 °C.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, у деяких областях України можливі дощі та потепління. Окрім того, синоптики здивували прогнозом погоди у грудні.

погода Харків Харківська область прогнози прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
