Будьте осторожны — синоптики предупредили о непогоде в Харькове

Будьте осторожны — синоптики предупредили о непогоде в Харькове

Дата публикации 27 ноября 2025 12:56
Погода в Харькове и в Харьковской области 28 ноября — прогноз синоптиков
Туманная погода в Харькове. Фото: РедПост

На Харьковщине 28 ноября ожидается преимущественно облачная погода со слабыми осадками. В течение суток в области местами возможен туман с видимостью около 200-500 метров.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Погода в Харьковской области 28 ноября

Ночью в Харьковской области будет юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем он изменит направление на северное. Температура воздуха в темное время суток будет колебаться в пределах +4...+9 °C, тогда как днем ожидается повышение до +7...+12 °C.

Температура воздуха в Харьковской области 28 ноября. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харькове 28 ноября

В Харькове прогнозируется небольшой дождь и густой туман, который будет ограничивать видимость до 200-500 метров.

Предупреждение о тумане. Фото: Харьковский РГМЦ

Температура в пределах города ночью составит +5...+7 °C, а днем поднимется до +10...+12 °C.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в некоторых областях Украины возможны дожди и потепление. Кроме того, синоптики удивили прогнозом погоды в декабре.

погода Харьков Харьковская область прогнозы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
