Погода в Харькове и в Харьковской области 28 ноября — прогноз синоптиков

На Харьковщине 28 ноября ожидается преимущественно облачная погода со слабыми осадками. В течение суток в области местами возможен туман с видимостью около 200-500 метров.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Погода в Харьковской области 28 ноября

Ночью в Харьковской области будет юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, днем он изменит направление на северное. Температура воздуха в темное время суток будет колебаться в пределах +4...+9 °C, тогда как днем ожидается повышение до +7...+12 °C.

Прогноз погоды в Харькове 28 ноября

В Харькове прогнозируется небольшой дождь и густой туман, который будет ограничивать видимость до 200-500 метров.

Температура в пределах города ночью составит +5...+7 °C, а днем поднимется до +10...+12 °C.

