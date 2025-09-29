Погода у Харкові та області 30 вересня

Сильний вітер. Фото: УНІАН

Наприкінці місяця на Харківщині утримається прохолодна та вітряна осіння погода. Синоптики прогнозують переважно хмарне небо з окремими проясненнями.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди в Харківській області 30 вересня

Вночі істотних опадів не очікується, проте вдень місцями можливі невеликі дощі.

Вітер буде східний, 9–14 м/с, з поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі впаде до +4...+9 °C, удень трохи потепліє до +10…+15 °C.

Карта температур в Харківській області 30 вересня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Харкові 30 вересня

У самому місті опадів майже не прогнозують. Ніч пройде без істотних опадів, вдень також без дощу. В Харкові також буде східнйи вітер з поривами 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме +6...+8 °C, удень потепліє до +11...+13 °C.

Попередження про небезпечні явища в Харківській області

Синоптики також попередили, що 30 вересня по Харкову та області очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. Прогнозується І рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про метеоявища в Харківській області.

Метеорологи закликають мешканців бути уважними та обережними, уникати перебування поруч із старими деревами, рекламними конструкціями та обирати безпечні місця для паркування автомобілів.

