Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Будьте готові до шквалів — прогноз погоди в Харкові на завтра

Будьте готові до шквалів — прогноз погоди в Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 15:03
Погода у Харкові та області 30 вересня
Сильний вітер. Фото: УНІАН

Наприкінці місяця на Харківщині утримається прохолодна та вітряна осіння погода. Синоптики прогнозують переважно хмарне небо з окремими проясненнями.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Харківській області 30 вересня

Вночі істотних опадів не очікується, проте вдень місцями можливі невеликі дощі.
Вітер буде східний, 9–14 м/с, з поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі впаде до +4...+9 °C, удень трохи потепліє до +10…+15 °C.

null
Карта температур в Харківській області 30 вересня. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Харкові 30 вересня

У самому місті опадів майже не прогнозують. Ніч пройде без істотних опадів, вдень також без дощу. В Харкові також буде східнйи вітер з поривами 15–20 м/с.
Температура вночі становитиме +6...+8 °C, удень потепліє до +11...+13 °C.

Попередження про небезпечні явища в Харківській області

Синоптики також попередили, що 30 вересня по Харкову та області очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. Прогнозується І рівень небезпечності (жовтий).

null
Попередження про метеоявища в Харківській області.

Метеорологи закликають мешканців бути уважними та обережними, уникати перебування поруч із старими деревами, рекламними конструкціями та обирати безпечні місця для паркування автомобілів.

Нагадаємо, у Карпатах випав сьогодні сніг та були заморозки. 

Також синоптик Наталка Діденко склала прогноз погоди в Україні на завтра, 30 вересня, та назвала області, де буде дощова негода з сильним вітром.

Окрім того, метеорологи спрогнозували, якою буде погода в жовтні по Україні та чи чекати заморозків.

погода Харків Харківська область прогноз погоди вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації