Погода в Харькове и области 30 сентября

Сильный ветер. Фото: УНИАН

В конце месяца на Харьковщине сохранится прохладная и ветреная осенняя погода. Синоптики прогнозируют преимущественно облачное небо с отдельными прояснениями.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харьковской области 30 сентября

Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем местами возможны небольшие дожди.

Ветер будет восточный, 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +4...+9 °C, днем немного потеплеет до +10...+15 °C.

Карта температур в Харьковской области 30 сентября. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харькове 30 сентября

В самом городе осадков почти не прогнозируют. Ночь пройдет без существенных осадков, днем также без дождя. В Харькове также будет восточный ветер с порывами 15-20 м/с.

Температура ночью составит +6...+8 °C, днем потеплеет до +11...+13 °C.

Предупреждение об опасных явлениях в Харьковской области

Синоптики также предупредили, что 30 сентября по Харькову и области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Прогнозируется І уровень опасности (желтый).

Предупреждение о метеоявлениях в Харьковской области.

Метеорологи призывают жителей быть внимательными и осторожными, избегать пребывания рядом со старыми деревьями, рекламными конструкциями и выбирать безопасные места для парковки автомобилей.

