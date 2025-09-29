Погода в Харькове и области 30 сентября

Будьте готовы к шквалам — прогноз погоды в Харькове на завтра
В конце месяца на Харьковщине сохранится прохладная и ветреная осенняя погода. Синоптики прогнозируют преимущественно облачное небо с отдельными прояснениями.
Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харьковской области 30 сентября
Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем местами возможны небольшие дожди.
Ветер будет восточный, 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +4...+9 °C, днем немного потеплеет до +10...+15 °C.
Прогноз погоды в Харькове 30 сентября
В самом городе осадков почти не прогнозируют. Ночь пройдет без существенных осадков, днем также без дождя. В Харькове также будет восточный ветер с порывами 15-20 м/с.
Температура ночью составит +6...+8 °C, днем потеплеет до +11...+13 °C.
Предупреждение об опасных явлениях в Харьковской области
Синоптики также предупредили, что 30 сентября по Харькову и области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Прогнозируется І уровень опасности (желтый).
Метеорологи призывают жителей быть внимательными и осторожными, избегать пребывания рядом со старыми деревьями, рекламными конструкциями и выбирать безопасные места для парковки автомобилей.
