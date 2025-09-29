Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Будьте готовы к шквалам — прогноз погоды в Харькове на завтра

Будьте готовы к шквалам — прогноз погоды в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 15:03
Погода в Харькове и области 30 сентября
Сильный ветер. Фото: УНИАН

В конце месяца на Харьковщине сохранится прохладная и ветреная осенняя погода. Синоптики прогнозируют преимущественно облачное небо с отдельными прояснениями.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Харьковской области 30 сентября

Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем местами возможны небольшие дожди.
Ветер будет восточный, 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +4...+9 °C, днем немного потеплеет до +10...+15 °C.

null
Карта температур в Харьковской области 30 сентября. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харькове 30 сентября

В самом городе осадков почти не прогнозируют. Ночь пройдет без существенных осадков, днем также без дождя. В Харькове также будет восточный ветер с порывами 15-20 м/с.
Температура ночью составит +6...+8 °C, днем потеплеет до +11...+13 °C.

Предупреждение об опасных явлениях в Харьковской области

Синоптики также предупредили, что 30 сентября по Харькову и области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Прогнозируется І уровень опасности (желтый).

null
Предупреждение о метеоявлениях в Харьковской области.

Метеорологи призывают жителей быть внимательными и осторожными, избегать пребывания рядом со старыми деревьями, рекламными конструкциями и выбирать безопасные места для парковки автомобилей.

Напомним, в Карпатах выпал сегодня снег и были заморозки.

Также синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды в Украине на завтра, 30 сентября, и назвала области, где будет дождливая непогода с сильным ветром.

Кроме того, метеорологи спрогнозировали, какой будет погода в октябре по Украине и ждать ли заморозков.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды ветер
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации