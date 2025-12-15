Погода в Харкові та в Харківській області 16 грудня — прогноз синоптиків

Мокрий сніг. Фото: Pixabay

Упродовж доби у вівторок, 16 грудня, у Харківській області очікується хмарна погода. Вночі по області прогнозують сніг та мокрий сніг, місцями можливі ожеледь і налипання мокрого снігу.

Про це повідомили синоптики Харківського РГМЦ.

Реклама

Читайте також:

Погода в Харківській області 16 грудня

Вдень на Харківщині 16 грудня істотних опадів не передбачається. У нічні та ранкові години місцями можливий туман. Синоптики попереджають, що на дорогах може утворитися ожеледиця.

Температурна карта Харківської області 16 грудня. Фото: скриншот

Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від -1 °C до -6 °C, удень буде незначне потепління від -2 °C до +3 °C.

Температурна карта України у вівторок, 16 грудня. Фото: Метеопост

Погода в Харкові 16 грудня

У Харкові вночі прогнозують сніг і мокрий сніг, удень буде без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1...−3 °C, удень стовпчики термометра показуватимуть від +1 °C до +3 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко склала прогноз погоди в Україні на 16 грудня і попередила про дію антициклону.

Також синоптики попереджали, що незабаром в Україну прийдуть сильні морози до -12 °C.