Головна Харків Будьте обачні на дорогах — прогноз погоди у Харкові на завтра

Будьте обачні на дорогах — прогноз погоди у Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 15:01
Погода в Харкові та в Харківській області 16 грудня — прогноз синоптиків
Мокрий сніг. Фото: Pixabay

Упродовж доби у вівторок, 16 грудня, у Харківській області очікується хмарна погода. Вночі по області прогнозують сніг та мокрий сніг, місцями можливі ожеледь і налипання мокрого снігу. 

Про це повідомили синоптики Харківського РГМЦ.

Читайте також:

Погода в Харківській області 16 грудня

Вдень на Харківщині 16 грудня істотних опадів не передбачається. У нічні та ранкові години місцями можливий туман. Синоптики попереджають, що на дорогах може утворитися ожеледиця.

null
Температурна карта Харківської області 16 грудня. Фото: скриншот

Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від -1 °C до -6 °C, удень буде незначне потепління від -2 °C до +3 °C.

null
Температурна карта України у вівторок, 16 грудня. Фото: Метеопост

Погода в Харкові 16 грудня

У Харкові вночі прогнозують сніг і мокрий сніг, удень буде без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1...−3 °C, удень стовпчики термометра показуватимуть від +1 °C до +3 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко склала прогноз погоди в Україні на 16 грудня і попередила про дію антициклону.

Також синоптики попереджали, що незабаром в Україну прийдуть сильні морози до -12 °C.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
