Будьте осторожны на дороге — прогноз погоды в Харькове на завтра

Будьте осторожны на дороге — прогноз погоды в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 15:01
Погода в Харькове и в Харьковской области 16 декабря — прогноз синоптиков
Скользкая дорога. Фото: УНИАН

В течение суток во вторник, 16 декабря, в Харьковской области ожидается облачная погода. Ночью по области прогнозируют снег и мокрый снег, местами возможны гололед и налипание мокрого снега.

Об этом сообщили синоптики Харьковского РГМЦ.

Погода в Харьковской области 16 декабря

Днем на Харьковщине 16 декабря существенных осадков не предвидится. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Синоптики предупреждают, что на дорогах может образоваться гололедица.

Температурная карта Харьковской области 16 декабря. Фото: скриншот

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 °C до -6 °C, днем будет незначительное потепление от -2 °C до +3 °C.

Температурная карта Украины во вторник, 16 декабря. Фото: Метеопост

Погода в Харькове 16 декабря

В Харькове ночью прогнозируют снег и мокрый снег, днем будет без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...-3 °C, днем столбики термометра будут показывать от +1 °C до +3 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды в Украине на 16 декабря и предупредила о действии антициклона.

Также синоптики предупреждали, что вскоре в Украину придут сильные морозы до -12 °C.

Харьков Харьковская область прогнозы погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
