Погода у Харкові 27 січня — синоптики попереджають про вітер і туман

Сильний туман на дорозі. Фото: ХМР

Погода у Харкові та області у понеділок, 27 січня, буде хмарною з проясненнями. Опадів не буде, але очікується туман та сильний вітер.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 27 січня

Завтра у Харківській області вночі та вранці очікується туман та сильний південний вітер, пориви якого сягнуть 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...+4 °C, а вдень підніметься до +3...+8 °C.

Водночас у Харкові стовпчики термометрів вночі показуватимуть +1...+3 °C, а вдень +5...+7 °C.

Скриншот допису регіонального центру

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, що 27 січня в Україні буде аномально тепла погода.

Крім того, сьогодні, 26 січня, стовпчики термометрів показуватимуть +12 °C. Проте пориви вітру у Карпатах сягнуть 20 м/с.