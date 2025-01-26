Погода у Харкові 27 січня — синоптики попереджають про вітер і туман

Будьте обачними — завтра у Харкові буде небезпечна погода
Погода у Харкові та області у понеділок, 27 січня, буде хмарною з проясненнями. Опадів не буде, але очікується туман та сильний вітер.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові 27 січня
Завтра у Харківській області вночі та вранці очікується туман та сильний південний вітер, пориви якого сягнуть 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...+4 °C, а вдень підніметься до +3...+8 °C.
Водночас у Харкові стовпчики термометрів вночі показуватимуть +1...+3 °C, а вдень +5...+7 °C.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували, що 27 січня в Україні буде аномально тепла погода.
Крім того, сьогодні, 26 січня, стовпчики термометрів показуватимуть +12 °C. Проте пориви вітру у Карпатах сягнуть 20 м/с.
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