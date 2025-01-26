Погода в Харькове 27 января — синоптики предупреждают о ветре и тумане

Сильный туман на дороге. Фото: ХГС

Погода в Харькове и области в понедельник, 27 января, будет облачной с прояснениями. Осадков не будет, но ожидается туман и сильный ветер.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 27 января

Завтра в Харьковской области ночью и утром ожидается туман и сильный южный ветер, порывы которого достигнут 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °C, а днем поднимется до +3...+8 °C.

В то же время в Харькове столбики термометров ночью будут показывать +1...+3 °C, а днем +5...+7 °C.

Скриншот сообщения регионального центра

Напомним, синоптики спрогнозировали, что 27 января в Украине будет аномально теплая погода.

Кроме того, сегодня, 26 января, столбики термометров будут показывать +12 °C. Однако порывы ветра в Карпатах достигнут 20 м/с.