Прогноз погоди у Харкові на 28 грудня — яка буде температура

Сніг і мороз. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Харкові завтра, 28 грудня, за прогнозами погоди буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура протягом доби коливатиметься від -2 °C до +2 °C.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Погода у Харкові. Фото: скриншот

У Харкові вранці прогнозують температуру на рівні -2°C, вітер буде зі швидкістю 3 м/с. Вдень температура зросте до +2 °C та протримається на цьому рівні до вечора. Температура вночі становитиме від -1 °C до -3 °C

Температурна карта України. Фото: скриншот

По області також не очікується істотних опадів, проте можливий слабкий туман. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 0 до -5 °C, а вдень — від -2 °C.... +3 °C.

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