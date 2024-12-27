Прогноз погоди у Харкові на 28 грудня — яка буде температура

Будуть відчутні морози — прогноз погоди у Харкові на завтра
У Харкові завтра, 28 грудня, за прогнозами погоди буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура протягом доби коливатиметься від -2 °C до +2 °C.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Прогноз погоди у Харкові на 28 грудня
У Харкові вранці прогнозують температуру на рівні -2°C, вітер буде зі швидкістю 3 м/с. Вдень температура зросте до +2 °C та протримається на цьому рівні до вечора. Температура вночі становитиме від -1 °C до -3 °C
По області також не очікується істотних опадів, проте можливий слабкий туман. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 0 до -5 °C, а вдень — від -2 °C.... +3 °C.
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