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Будуть відчутні морози — прогноз погоди у Харкові на завтра

27 грудня 2024 18:17
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Харкові на 28 грудня — яка буде температура
Сніг і мороз. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові завтра, 28 грудня, за прогнозами погоди буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура протягом доби коливатиметься від -2 °C до +2 °C. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Погода у Харкові 28 грудня прогноз
Погода у Харкові. Фото: скриншот

У Харкові вранці прогнозують температуру на рівні -2°C, вітер буде зі швидкістю 3 м/с. Вдень температура зросте до +2 °C та протримається на цьому рівні до вечора. Температура вночі становитиме від -1 °C до -3 °C

Погода у Харкові 28 грудня
Температурна карта України. Фото: скриншот

По області також не очікується істотних опадів, проте можливий слабкий туман. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 0 до -5 °C, а вдень — від -2 °C.... +3 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталя Діденко попередила про антициклон, який накриє Україну на вихідні.

А у Львові зробили попередження для водіїв та пішоходів на завтра через небезпечні погодні умови. 

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