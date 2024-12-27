Прогноз погоды в Харькове на 28 декабря — какая будет температура

Снег и мороз. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харькове завтра, 28 декабря, по прогнозам погоды будет переменная облачность без существенных осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Прогноз погоды в Харькове на 28 декабря

Погода в Харькове.

В Харькове утром прогнозируют температуру на уровне -2°C, ветер будет со скоростью 3 м/с. Днем температура вырастет до +2 °C и продержится на этом уровне до вечера. Температура ночью составит от -1 °C до -3 °C

Температурная карта Украины.

По области также не ожидается существенных осадков, однако возможен слабый туман. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 0 до -5 °C, а днем — от -2 °C.... +3 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об антициклоне, который накроет Украину на выходные.

А во Львове сделали предупреждение для водителей и пешеходов на завтра из-за опасных погодных условий.