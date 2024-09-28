У Харкові суд виніс вирок чоловіку, який будував блокпост для окупантів на Куп'янщині

Окупаційний блокпост. Фото: УНІАН

На Харківщині під час окупації частини Куп'янського району працівник агропідприємства пішов на співпрацю з окупантами та допомагав їм будувати блокпост. Для цього колаборант використовував техніку підприємства.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, агроном підприємства "Агротехсервіс" добровільно пішов на співпрацю із загарбниками та допоміг їм облаштувати блокпост біля школи у селі Василенкове у Шевченківській селищній громаді Куп'янського району Харківської області.

"Діючи узгоджено з військовослужбовцями РФ, залучивши працівників МПП "Агротехсервіс", використовуючи техніку вищевказаного підприємства, організував процес перевезення бетонних блоків з метою подальшого спорудження з них блок посту біля місцевої школи у с. Василенкове", — йдеться у документі.

Позиція обвинуваченого. Фото: скриншот

Вирок суду

Суд визнав обвинуваченого винним у колабораційній діяльності, а саме у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території.

Колаборанту призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Також агронома позбавили права 10 років обіймати посади в органах державного та місцевого самоврядування.

Вирок суду. Фото: скриншот

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Також Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який після своєї служби почав працювати на воєнну розвідку Росії. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.