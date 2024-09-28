У Харкові суд виніс вирок чоловіку, який будував блокпост для окупантів на Куп'янщині

Будував блокпост для окупантів — як суд на Харківщині покарав чоловіка
На Харківщині під час окупації частини Куп'янського району працівник агропідприємства пішов на співпрацю з окупантами та допомагав їм будувати блокпост. Для цього колаборант використовував техніку підприємства.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, агроном підприємства "Агротехсервіс" добровільно пішов на співпрацю із загарбниками та допоміг їм облаштувати блокпост біля школи у селі Василенкове у Шевченківській селищній громаді Куп'янського району Харківської області.
"Діючи узгоджено з військовослужбовцями РФ, залучивши працівників МПП "Агротехсервіс", використовуючи техніку вищевказаного підприємства, організував процес перевезення бетонних блоків з метою подальшого спорудження з них блок посту біля місцевої школи у с. Василенкове", — йдеться у документі.
Вирок суду
Суд визнав обвинуваченого винним у колабораційній діяльності, а саме у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території.
Колаборанту призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Також агронома позбавили права 10 років обіймати посади в органах державного та місцевого самоврядування.
Нагадаємо, служба безпеки затримала російського агента у Донецькій області, який допомагав окупантам наступати на Покровськ та шпигував за Силами оборони. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Також Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який після своєї служби почав працювати на воєнну розвідку Росії. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Читайте Новини.LIVE!