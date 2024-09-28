В Харькове суд вынес приговор мужчине, строившему блокпост для оккупантов на Купянщине

Оккупационный блокпост. Фото: УНИАН

В Харьковской области во время оккупации части Купянского района работник агропредприятия пошел на сотрудничество с оккупантами и помогал им строить блокпост. Для этого коллаборант использовал технику предприятия.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, агроном предприятия "Агротехсервис" добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками и помог им обустроить блокпост возле школы в селе Василенково в Шевченковской поселковой громаде Купянского района Харьковской области.

"Действуя согласованно с военнослужащими РФ, привлекая работников МЧП "Агротехсервис", используя технику вышеуказанного предприятия, организовал процесс перевозки бетонных блоков с целью дальнейшего сооружения из них блокпоста возле местной школы в с. Василенково", — говорится в документе.

Позиция обвиняемого. Фото: скриншот

Приговор суда

Суд признал обвиняемого виновным в коллаборационистской деятельности, а именно в передаче материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории.

Коллаборационисту назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Также агронома лишили права 10 лет занимать должности в органах государственного и местного самоуправления.

Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, служба безопасности задержала российского агента в Донецкой области, который помогал оккупантам наступать на Покровск и шпионил за Силами обороны. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также Новини.LIVE сообщали, что недавно СБУ задержала демобилизованного срочника ВСУ, который после своей службы начал работать на военную разведку России. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.