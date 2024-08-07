На Харківщині викрили двох колаборантів, які працювали з Росією

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області викрили двох колаборантів, які працювали в окупаційній адміністрації. Обоє підозрювані — мешканці Балаклії.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 7 серпня.

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Що відомо про діяльність підозрюваних

Правоохоронці встановили, що мешканці Балаклії — 56-річна жінка та 42-річний чоловік — під час окупації міста російськими військами добровільно влаштувались до адміністрації ворога.

"Так, у червні 2022 року чоловік обійняв посаду "старшого інспектора-чергового", уклавши відповідний трудовий договір. Він відповідав за належний стан технічних засобів, які забезпечували обмеження доступу сторонніх осіб до приміщень адміністрації, а також налагоджував електро- і водопостачання", — йдеться у повідомленні.

Водночас відомо, що друга підозрювана в серпні 2022 року стала "фахівцем експлуатації ЖКГ" у так званому "Балаклійському територіальному управлінні Військово-цивільної адміністрації Ізюмського району".

Затримання підозрюваної. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Вона збирала дані щодо доріг, які підлягали ремонту, а також брала участь у розробці плану "благоустрою" спільно з вищим керівництвом.

Покарання для колаборантів

Зазначається, що після деокупації фігуранти залишилися мешкати у Балаклії. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та повідомили їм про підозру за фактами колабораційної діяльності.