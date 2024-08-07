В Харьковской области разоблачили двух коллаборантов, которые работали с Россией

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области разоблачили двух коллаборантов, которые работали в оккупационной администрации. Оба подозреваемых — жители Балаклеи.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 7 августа.

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Что известно о деятельности подозреваемых

Правоохранители установили, что жители Балаклеи — 56-летняя женщина и 42-летний мужчина — во время оккупации города российскими войсками добровольно устроились в администрацию врага.

"Так, в июне 2022 года мужчина вступил в должность "старшего инспектора-дежурного", заключив соответствующий трудовой договор. Он отвечал за надлежащее состояние технических средств, которые обеспечивали ограничение доступа посторонних лиц к помещениям администрации, а также налаживал электро- и водоснабжение", — говорится в сообщении.

В то же время известно, что вторая подозреваемая в августе 2022 года стала "специалистом эксплуатации ЖКХ" в так называемом "Балаклейском территориальном управлении Военно-гражданской администрации Изюмского района".

Задержание подозреваемой. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Она собирала данные о дорогах, подлежащих ремонту, а также принимала участие в разработке плана "благоустройства" совместно с высшим руководством.

Наказание для коллаборантов

Отмечается, что после деоккупации фигуранты остались в Балаклее. Правоохранители собрали необходимую доказательную базу и сообщили им о подозрении по фактам коллаборационной деятельности.