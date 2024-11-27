Чеченський спецназ намагається прорвати кордон у Харківській області — деталі від ISW

Чеченський спецназ хоче прорвати кордон на Харківщині, — ISW
На Харківському напрямку українські військові відбивають атаки російських окупантів. Чеченський спецназ намагається прорвати кордон.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація на Харківщині
Ворог постійно штурмує позиції ЗСУ в районі Козачої Лопані, Кудіївки та Вовчанська.
Офіцер української бригади заявив, що окупанти розгортають резерви для відбиття втрачених позицій біля Глибокого.
"Повідомляється, що оператори безпілотників чеченської групи "Канада" (204-й полк спецназу "Ахмат" 3-ї загальновійськової армії (ОГА), колишній 2-й корпус армії ЛНР (ЛНР) діють поблизу Стрілечої (на північ від м. Харкова)", — зазначають аналітики.
Нагадаємо, Головне управління розвідки перехопило розмову північнокорейських військових, які перебували на території Курської області.
Також в ISW повідомляли, що окупанти продовжують наступ у Донецькій області, але серйозні наслідки можливі лише за умови, що вони зможуть реалізувати свої тактичні успіхи на цьому напрямку.
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