Чеченський спецназ намагається прорвати кордон у Харківській області — деталі від ISW

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

На Харківському напрямку українські військові відбивають атаки російських окупантів. Чеченський спецназ намагається прорвати кордон.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Карта бойових дій. Фото: ISW

Офіцер української бригади заявив, що окупанти розгортають резерви для відбиття втрачених позицій біля Глибокого.

"Повідомляється, що оператори безпілотників чеченської групи "Канада" (204-й полк спецназу "Ахмат" 3-ї загальновійськової армії (ОГА), колишній 2-й корпус армії ЛНР (ЛНР) діють поблизу Стрілечої (на північ від м. Харкова)", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, Головне управління розвідки перехопило розмову північнокорейських військових, які перебували на території Курської області.

Також в ISW повідомляли, що окупанти продовжують наступ у Донецькій області, але серйозні наслідки можливі лише за умови, що вони зможуть реалізувати свої тактичні успіхи на цьому напрямку.