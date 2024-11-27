Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Чеченський спецназ хоче прорвати кордон на Харківщині, — ISW arrow

Чеченський спецназ хоче прорвати кордон на Харківщині, — ISW

27 листопада 2024 12:42
Аркадій Пастула - Редактор
Чеченський спецназ намагається прорвати кордон у Харківській області — деталі від ISW
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

На Харківському напрямку українські військові відбивають атаки російських окупантів. Чеченський спецназ намагається прорвати кордон.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Ситуація на Харківщині

Ворог постійно штурмує позиції ЗСУ в районі Козачої Лопані, Кудіївки та Вовчанська.

Карта війни на Харківщині
Карта бойових дій. Фото: ISW

Офіцер української бригади заявив, що окупанти розгортають резерви для відбиття втрачених позицій біля Глибокого.

"Повідомляється, що оператори безпілотників чеченської групи "Канада" (204-й полк спецназу "Ахмат" 3-ї загальновійськової армії (ОГА), колишній 2-й корпус армії ЛНР (ЛНР) діють поблизу Стрілечої (на північ від м. Харкова)", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, Головне управління розвідки перехопило розмову північнокорейських військових, які перебували на території Курської області.

Також в ISW повідомляли, що окупанти продовжують наступ у Донецькій області, але серйозні наслідки можливі лише за умови, що вони зможуть реалізувати свої тактичні успіхи на цьому напрямку.

війна Україна Харківська область окупанти Чеченська республіка ISW

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:42 Чеченський спецназ хоче прорвати кордон на Харківщині, — ISW

Text

12:31 Гончаренку повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

12:30 Вибух біля будівлі поліції в Житомирі — СБУ затримала агентів РФ

12:27 Чиновник одеської міграційної служби сховав 83 млн грн — деталі

12:23 Прикордонники ефектно знищили техніку РФ на Донеччині — відео

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

12:18 Нові рейси Укрзалізниці — коли стартує продаж квитків на 2025 рік

11:57 У Миколаєві з'явилася унікальна електронна Книга пам'яті

11:56 Запит Байдена до Конгресу — Маск розкритикував допомогу Києву

11:29 Шведи зроблять Одесу чистішою — як саме

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

12:42 Чеченський спецназ хоче прорвати кордон на Харківщині, — ISW

12:30 Вибух біля будівлі поліції в Житомирі — СБУ затримала агентів РФ

12:27 Чиновник одеської міграційної служби сховав 83 млн грн — деталі

12:23 Прикордонники ефектно знищили техніку РФ на Донеччині — відео

12:18 Нові рейси Укрзалізниці — коли стартує продаж квитків на 2025 рік

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

11:57 У Миколаєві з'явилася унікальна електронна Книга пам'яті

11:56 Запит Байдена до Конгресу — Маск розкритикував допомогу Києву

11:29 Шведи зроблять Одесу чистішою — як саме

11:05 Пенсія після 40 років стажу — на які виплати можна розраховувати

11:03 Динамо-Вікторія — де і коли дивитися матч Ліги Європи

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

12:31 Гончаренку повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК