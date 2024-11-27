Чеченский спецназ пытается прорвать границу в Харьковской области — детали от ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

На Харьковском направлении украинские военные отражают атаки российских оккупантов. Чеченский спецназ пытается прорвать границу.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Карта боевых действий. Фото: ISW

Офицер украинской бригады заявил, что оккупанты разворачивают резервы для отбития утраченных позиций возле Глубокого.

"Сообщается, что операторы беспилотников чеченской группы "Канада" (204-й полк спецназа "Ахмат" 3-й общевойсковой армии (ОГА), бывший 2-й корпус армии ЛНР (ЛНР) действуют вблизи Стрелечьей (к северу от г. Харькова)", — отмечают аналитики.

Напомним, Главное управление разведки перехватило разговор северокорейских военных, находившихся на территории Курской области.

Также в ISW сообщали, что оккупанты продолжают наступление в Донецкой области, но серьезные последствия возможны только при условии, что они смогут реализовать свои тактические успехи на этом направлении.