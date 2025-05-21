Погода в Харкові 22 травня — слід чекати дощів

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та Харківській області у четвер, 22 травня, буде теплою та комфортною. Однак вдень очікуються невеликі дощі.

Про це повідомили в Харківському регіональному центру з гідрометеорології.

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Погода в Харкові 22 травня

Синоптики прогнозують, що 22 травня у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, але вдень у північній половині області очікується невеликий короткочасний дощ. Також очікується південно-західний вітер 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C, а вдень підніметься до +19...+24 °C. Водночас в Харкові вночі буде +10...+12 °C, а вдень +22...+24 °C.

Скриншот допису Регіональному центрі з гідрометеорології

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі прогнозують, що завтра в Україні буде тепла погода, адже наближається літо. Вони розповіли, де буде найтепліше.

Водночас Наталка Діденко повідомила, що 22 травня деякі регіони накриє грозова буря. Але на більшій частині території України збережеться по-літньому тепла погода.