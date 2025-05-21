Погода в Харькове 22 мая — следует ждать дождей

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и Харьковской области в четверг, 22 мая, будет теплой и комфортной. Однако днем ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 22 мая

Синоптики прогнозируют, что 22 мая в Харькове и области будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, но днем в северной половине области ожидается небольшой кратковременный дождь. Также ожидается юго-западный ветер 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а днем поднимется до +19...+24 °C. В то же время в Харькове ночью будет +10...+12 °C, а днем +22...+24 °C.

Скриншот сообщения Региональном центре по гидрометеорологии

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозируют, что завтра в Украине будет теплая погода, ведь приближается лето. Они рассказали, где будет теплее всего.

В то же время Наталья Диденко сообщила, что 22 мая некоторые регионы накроет грозовая буря. Но на большей части территории Украины сохранится по-летнему теплая погода.