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Чекайте дощу — прогноз погоди на завтра у Харкові

14 листопада 2023 17:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 15 листопада.
Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові та області на завтра, 15 листопада, очікується нестабільна погода з хмарною обстановкою. Також модливі дощі.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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По всій області вночі прогнозується дощ, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде дмухати південно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься +3...+8°C, а вдень підніметься +5...+10°C.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: windy.com

Якою буде погода у Харкові завтра

У місті Харкові також очікується вночі дощ, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде південно-західним зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +4...+6°C, а вдень підніметься +7...+9°C.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: windy.com

Синоптики зазначають, що погодні умови можуть бути нестабільними, тому рекомендують готуватися до невеликих опадів та забезпечити собі відповідний одяг для комфортного перебування на вулиці. 

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попередили про зниження температури на Київщині.

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