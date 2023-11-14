Прогноз погоди у Харкові та області на 15 листопада.

Чекайте дощу — прогноз погоди на завтра у Харкові
У Харкові та області на завтра, 15 листопада, очікується нестабільна погода з хмарною обстановкою. Також модливі дощі.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди в Харківській області 15 листопада
По всій області вночі прогнозується дощ, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде дмухати південно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься +3...+8°C, а вдень підніметься +5...+10°C.
Якою буде погода у Харкові завтра
У місті Харкові також очікується вночі дощ, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде південно-західним зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +4...+6°C, а вдень підніметься +7...+9°C.
Синоптики зазначають, що погодні умови можуть бути нестабільними, тому рекомендують готуватися до невеликих опадів та забезпечити собі відповідний одяг для комфортного перебування на вулиці.
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попередили про зниження температури на Київщині.
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