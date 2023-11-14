Прогноз погоды в Харькове на 15 ноября.

Люди идут в дождь. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове и области завтра, 15 ноября, ожидается нестабильная погода с облачной обстановкой. Также возможны дожди.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 15 ноября

По всей области ночью ожидается дождь, а днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западным направлением со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться +3...+8°C, а днем поднимется +5...+10°C.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: windy.com

Какая будет погода в Харькове завтра

В Харькове также ожидается ночью дождь, а днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет юго-западным со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +4...+6°C, а днем поднимется +7...+9°C.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

Синоптики отмечают, что погодные условия могут быть нестабильными, поэтому рекомендуют готовиться к небольшим осадкам и обеспечить себе подходящую одежду для комфортного пребывания на улице.

Напомним, что в Укргидрометцентре предупредили о понижении температуры на Киевщине .