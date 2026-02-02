На Харківщині 3 лютого будуть морози та ожеледиця — прогноз погоди

Морозна погода. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

3 лютого на Харківщині буде мінлива хмарність та морозна погода. Істотних опадів не прогнозують, але погода залишиться небезпечною через туман, паморозь і ожеледь. На дорогах очікується ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути максимально уважними.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального гідрометцентру.

Погода в Харківській області 3 лютого

По області протягом доби місцями можливий слабкий туман і паморозь. Через це триматиметься ожеледь, а на трасах і вулицях буде слизько. Вітер буде північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -22...-27°C, місцями -15...-20°C. Удень буде -11...-16°C.

Температурна карта Харківської області 3 лютого. Фото: скриншот

Погода в Харкові 3 лютого

У Харкові 3 лютого також без істотних опадів. Прогнозують слабкий туман, паморозь і ожеледь, а на дорогах утвориться ожеледиця. Вночі температура опуститься до -23...-25°C, удень буде -12...-14°C.

Попередження синоптиків на 3 лютого. Фото: Харківський РГМЦ

Також через ожеледицю в Харкові та по області буде I рівень небезпеки.

