Главная Харьков Ждите кусачий мороз до -27° C — погода в Харькове на завтра

Ждите кусачий мороз до -27° C — погода в Харькове на завтра

Дата публикации 2 февраля 2026 14:55
На Харьковщине 3 февраля будут морозы и гололедица — прогноз погоды
Морозная погода. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

3 февраля на Харьковщине будет переменная облачность и морозная погода. Существенных осадков не прогнозируют, но погода останется опасной из-за тумана, изморози и гололеда. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть максимально внимательными.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального гидрометцентра.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 3 февраля

По области в течение суток местами возможен слабый туман и изморозь. Из-за этого будет держаться гололед, а на трассах и улицах будет скользко. Ветер будет северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -22...-27°C, местами -15...-20°C. Днем будет -11...-16°C.

Температурная карта Харьковской области 3 февраля. Фото: скриншот

Погода в Харькове 3 февраля

В Харькове 3 февраля также без существенных осадков. Прогнозируют слабый туман, изморозь и гололед, а на дорогах образуется гололедица. Ночью температура опустится до -23...-25°C, днем будет -12...-14°C.

Предупреждение синоптиков на 3 февраля. Фото: Харьковский РГМЦ

Также из-за гололеда в Харькове и по области будет I уровень опасности.

Напомним, стало известно, какой будет весна в Украине в 2026 году и когда придет длительное потепление.

Также синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю со 2 по 8 февраля.

погода Харьков морозы прогноз погоды гололедица
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
