Через російську атаку знеструмлені кілька ділянок Укрзалізниці у Харкові

Харківський залізничний вокзал. Фото: Укрзалізниця

Через масовану ракетну атаку Росії по енергетичних об'єктах України залишилися знеструмленими декілька ділянок Укрзалізниці. Зокрема, у Харківському вузлі, рух в якому здійснюється наразі тепловозною тягою.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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Знеструмлення ділянок Укрзалізниці

Зазначається, що через ворожі обстріли залучили резервні схеми живлення та тепловози, наразі всі поїзди продовжують рух.

Зокрема, у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно зі швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою. Разом з тим Харківський вокзал перевели на резервне живлення.

У компанії наголосили, що затримки всіх поїздів можна побачити на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua. У випадку, якщо пасажир пропустив рейс через обстріл чи вимушену зупинку метро, Укрзалізниця дозволить здійснити поїздку на наступному рейсі аналогічного напрямку за тим же квитком.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту.

Також під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.