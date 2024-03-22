Из-за российской атаки обесточены несколько участков Укрзализныци в Харькове
Из-за массированной ракетной атаки России по энергетическим объектам Украины остались обесточенными несколько участков Укрзализныци. В частности, в Харьковском узле, движение в котором сейчас осуществляется тепловозной тягой.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Обесточение участков Укрзализныци
Отмечается, что из-за вражеских обстрелов были задействованы резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение.
В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой. Вместе с тем, Харьковский вокзал перевели на резервное питание.
В компании отметили, что задержки всех поездов можно увидеть на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua. В случае, если пассажир пропустил рейс из-за обстрела или вынужденной остановки метро, Укрзализныця позволит совершить поездку на следующем рейсе аналогичного направления по тому же билету.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов есть попадания и повреждение объектов генерации в разных областях.
Кроме того, в результате атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блэкаута.
Также под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.
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