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Из-за российской атаки обесточены несколько участков Укрзализныци в Харькове

22 марта 2024 10:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Из-за российской атаки обесточены несколько участков Укрзализныци в Харькове
Харьковский железнодорожний вокзал. Фото: Укрзализныця
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из-за массированной ракетной атаки России по энергетическим объектам Украины остались обесточенными несколько участков Укрзализныци. В частности, в Харьковском узле, движение в котором сейчас осуществляется тепловозной тягой.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

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Отмечается, что из-за вражеских обстрелов были задействованы резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение.

В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой. Вместе с тем, Харьковский вокзал перевели на резервное питание.

В компании отметили, что задержки всех поездов можно увидеть на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua. В случае, если пассажир пропустил рейс из-за обстрела или вынужденной остановки метро, Укрзализныця позволит совершить поездку на следующем рейсе аналогичного направления по тому же билету.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов есть попадания и повреждение объектов генерации в разных областях.

Кроме того, в результате атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блэкаута.

Также под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.

война
Укрзализныця
Харьков
транспорт
обстрелы
вокзалы
война в Украине
поезд

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