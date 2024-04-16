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Через удари росіян на Харківщині загинули двоє людей

16 квітня 2024 09:07
- Анна Полісученко
Через удари росіян на Харківщині загинули двоє людей
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Джерело: пресслужба ХОДА
- Анна Полісученко

За минулу добу на Харківщині через удари росіян загинули дві людини. Ударів по місту Харкову не було зафіксовано.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Стрілеча та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Лук’янці і Волохівка.

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Скриншот зі сторінки Олега Синєгубова у Telegram

У селі Лук'янці Липецької громади Харківського району російські війська обстріляли заклад освіти керованою авіабомбою. Двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці. Травм зазнали чотири людини: дві жінки віком 63 та 66 років і двоє чоловіків 38 та 65 років.

У селі Явірське Ізюмського району Балаклійської територіальної громади під час проведення польових робіт в полі на вибуховому пристрої підірвався трактор. Травм зазнав 54-річний водій.

Протягом доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 43,32 га території і знищили 343 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, що на Харківщині та Донеччині ворог запустив керовані авіабомби.

Також ми писали про те, як і чим Україна може зупинити обстріли Харківщини.

Харків
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
загиблі

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