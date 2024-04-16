Через удари росіян на Харківщині загинули двоє людей
За минулу добу на Харківщині через удари росіян загинули дві людини. Ударів по місту Харкову не було зафіксовано.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Які населені пункти на Харківщині зазнали ударів ворога
Артилерійських і мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Стрілеча та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Лук’янці і Волохівка.
У селі Лук'янці Липецької громади Харківського району російські війська обстріляли заклад освіти керованою авіабомбою. Двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці. Травм зазнали чотири людини: дві жінки віком 63 та 66 років і двоє чоловіків 38 та 65 років.
У селі Явірське Ізюмського району Балаклійської територіальної громади під час проведення польових робіт в полі на вибуховому пристрої підірвався трактор. Травм зазнав 54-річний водій.
Протягом доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 43,32 га території і знищили 343 вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, що на Харківщині та Донеччині ворог запустив керовані авіабомби.
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