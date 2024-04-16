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Из-за ударов россиян в Харьковской области погибли два человека

16 апреля 2024 09:07
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Из-за ударов россиян в Харьковской области погибли два человека
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Источник: пресс-служба ХОГА
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

За минувшие сутки в Харьковской области из-за ударов россиян погибли два человека. Удары по городу Харькову не были зафиксированы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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От артиллерийских и минометных ударов врага пострадали около 20 населенных пунктов Харьковской области: Уды, Казачья Лопань, Стрелечья и другие. Авиационным обстрелам подверглись Лукьянцы и Волоховка.

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Скриншот со страницы Олега Синегубова в Telegram

В селе Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района российские войска обстреляли учебное заведение управляемой авиабомбой. Двое мужчин 63 и 65 лет погибли на месте. Травмы получили четыре человека: две женщины в возрасте 63 и 66 лет и двое мужчин 38 и 65 лет.

В селе Яворское Изюмского района Балаклейской территориальной общины во время проведения полевых работ в поле на взрывном устройстве подорвался трактор. Травмы получил 54-летний водитель.

В течение суток в Харьковской области группы взрывотехников провели разминирование 43,32 га территории и уничтожили 343 взрывоопасных предмета.

Напомним, что в Харьковской и Донецкой области враг запустил управляемые авиабомбы.

Также мы писали о том, как и чем Украина может остановить обстрелы Харьковской области.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
погибшие

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