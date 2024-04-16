Из-за ударов россиян в Харьковской области погибли два человека
За минувшие сутки в Харьковской области из-за ударов россиян погибли два человека. Удары по городу Харькову не были зафиксированы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Какие населенные пункты в Харьковской области были обстреляны
От артиллерийских и минометных ударов врага пострадали около 20 населенных пунктов Харьковской области: Уды, Казачья Лопань, Стрелечья и другие. Авиационным обстрелам подверглись Лукьянцы и Волоховка.
В селе Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района российские войска обстреляли учебное заведение управляемой авиабомбой. Двое мужчин 63 и 65 лет погибли на месте. Травмы получили четыре человека: две женщины в возрасте 63 и 66 лет и двое мужчин 38 и 65 лет.
В селе Яворское Изюмского района Балаклейской территориальной общины во время проведения полевых работ в поле на взрывном устройстве подорвался трактор. Травмы получил 54-летний водитель.
В течение суток в Харьковской области группы взрывотехников провели разминирование 43,32 га территории и уничтожили 343 взрывоопасных предмета.
Напомним, что в Харьковской и Донецкой области враг запустил управляемые авиабомбы.
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