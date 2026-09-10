Четверта річниця визволення Ізюма: звернення Кирила Буданова

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов зробив заяву з нагоди четвертої річниці визволення Ізюма в Харківській області від російських окупантів. За його словами, важливу роль в операції відіграли підрозділи Головного управління розвідки.

Про це Кирило Буданов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Четверта річниця визволення Ізюма

Буданов наголосив, що після поразки в Київській області навесні 2022 року противник зрозумів, що Україну не скоротити.

Четверта річниця визволення Ізюма. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

"Визволення Ізюма у вересні 2022-го в результаті блискуче спланованої та проведеної Силами оборони під командуванням Олександра Сирського операції стало черговим доказом того, що українська земля не для російського терору", — каже він.

Вагомий внесок у проведення операції зробили також підрозділи Головного управління розвідки. Вони передавали командуванню важливу розвідувальну інформацію та виконували спеціальні завдання на найбільш складних напрямках.

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"Ми пам’ятаємо ціну кожного метра і кожного воїна, завдяки якому сюди повернулося життя. Шлях до відновлення справедливості триває та буде пройдений до кінця. Слава Силам оборони України!" — додав керівник ОП.

Як писали Новини.LIVE, під час візиту до Риги Буданов провів зустріч із прем’єром Латвії Андрісом Кулбергсом. Серед основних питань переговорів була передача Україні енергетичного обладнання.

Раніше Буданов із іронією відреагував на рішення російського суду щодо його заочного арешту. Він зазначив, що сприймає такий крок Москви як підтвердження результативності своєї роботи та наголосив, що продовжить активно протидіяти російській агресії.