Четвертая годовщина освобождения Изюма: обращение Кирилла Буданова

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов выступил с заявлением по случаю четвертой годовщины освобождения Изюма в Харьковской области от российских оккупантов. По его словам, важную роль в операции сыграли подразделения Главного управления разведки.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Четвертая годовщина освобождения Изюма

Буданов подчеркнул, что после поражения в Киевской области весной 2022 года противник понял, что Украину не сломить.

Четвертая годовщина освобождения Изюма. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

"Освобождение Изюма в сентябре 2022 года в результате блестяще спланированной и проведенной Силами обороны под командованием Александра Сырского операции стало очередным доказательством того, что украинская земля не для российского террора", — говорит он.

Весомый вклад в проведение операции внесли также подразделения Главного управления разведки. Они передавали командованию важную разведывательную информацию и выполняли специальные задачи на самых сложных направлениях.

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"Мы помним цену каждого метра и каждого воина, благодаря которому сюда вернулась жизнь. Путь к восстановлению справедливости продолжается и будет пройден до конца. Слава Силам обороны Украины!" — добавил глава ОП.

Как писали Новини.LIVE, во время визита в Ригу Буданов провел встречу с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом. Среди основных вопросов переговоров была передача Украине энергетического оборудования.

Ранее Буданов с иронией отреагировал на решение российского суда о его заочном аресте. Он отметил, что воспринимает такой шаг Москвы как подтверждение результативности своей работы, и подчеркнул, что продолжит активно противодействовать российской агрессии.