Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Четвертая годовщина освобождения Изюма: Буданов сделал заявление

Четвертая годовщина освобождения Изюма: Буданов сделал заявление

Ua ru
10 сентября 2026 19:25
Четвертая годовщина освобождения Изюма: обращение Кирилла Буданова
Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов выступил с заявлением по случаю четвертой годовщины освобождения Изюма в Харьковской области от российских оккупантов. По его словам, важную роль в операции сыграли подразделения Главного управления разведки.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Четвертая годовщина освобождения Изюма

Буданов подчеркнул, что после поражения в Киевской области весной 2022 года противник понял, что Украину не сломить.

Річниця деокупації Ізюма 10 вересня
Четвертая годовщина освобождения Изюма. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

"Освобождение Изюма в сентябре 2022 года в результате блестяще спланированной и проведенной Силами обороны под командованием Александра Сырского операции стало очередным доказательством того, что украинская земля не для российского террора", — говорит он.

Весомый вклад в проведение операции внесли также подразделения Главного управления разведки. Они передавали командованию важную разведывательную информацию и выполняли специальные задачи на самых сложных направлениях.

Читайте также:

"Мы помним цену каждого метра и каждого воина, благодаря которому сюда вернулась жизнь. Путь к восстановлению справедливости продолжается и будет пройден до конца. Слава Силам обороны Украины!" — добавил глава ОП.

Как писали Новини.LIVE, во время визита в Ригу Буданов провел встречу с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом. Среди основных вопросов переговоров была передача Украине энергетического оборудования.

Ранее Буданов с иронией отреагировал на решение российского суда о его заочном аресте. Он отметил, что воспринимает такой шаг Москвы как подтверждение результативности своей работы, и подчеркнул, что продолжит активно противодействовать российской агрессии.

война Харьковская область деоккупация Украины Изюм Кирилл Буданов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации