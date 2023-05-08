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Чи можна у Харкові проводити масові заходи 8 та 9 травня: позиція Терехова

8 травня 2023 17:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Чи можна у Харкові проводити масові заходи 8 та 9 травня
Покладання квітів до Меморіалу Слави. Фото Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові немає заборони на проведення заходів 8-9 травня, однак масове скупчення людей не дозволяється. Місцева влада закликає харків'ян протягом цих двох дней бути обережними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

Про це журналістам розповів Харківський міський голова Ігор Терехов. 

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Чи є заборона

Ігор Терехов розповів, що самої заборони немає, проте є рекомендації щодо недопускання масових скупчень. Також мер підкреслив, що небезпека в місті залишається.

"У нас йде війна, ніхто не скасовував правила безпеки. Треба бути обережним. Дослухатися до сигналів повітряної тривоги", — сказав міський голова.

Щодо Меморіалу слави, що знаходиться в Лісопарку, Терехов розповів — ту територію вже розмінували, про що є відповідні акти.

"Що стосується самого Меморіалу, було розмінування, є відповідні акти. Що стосується всього Лісопарку, є певні частини, які ще не перевірені, але працює ДСНС над тим, щоб був розмінований повністю Лісопарк. Але це не означає, що там є чи немає вибухових предметів. Певні території не обстежені були саперами", — сказав Ігор Терехов.

Поліція Харківщини не повідомляли про посилення заходів безпеки в місті. 

Тим часом, столичні правоохоронці посилили заходи безпеки в Києві 8 та 9 травня. Поліцейські спільно з військовослужбовцями НГУ, представниками ДФТГ посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери. 

Також Національна поліція Одеської області посилила заходи безпеки, щоб забезпечити порядок під час відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Людей закликають дотримуватись вимог воєнного стану і норм чинного законодавства.

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