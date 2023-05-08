Можно ли в Харькове проводить массовые мероприятия 8 и 9 мая

Возложение цветов к Мемориалу Славы. Фото Мариенко Андрей / УНИАН

В Харькове нет запрета на проведение мероприятий 8-9 мая, однако массовое скопление людей не разрешается. Местные власти призывают харьковчан в течение двух дней быть осторожными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Об этом журналистам рассказал Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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Есть ли запрет

Игорь Терехов рассказал, что самого запрета нет, однако есть рекомендации по недопущению массовых скоплений. Мэр подчеркнул, что опасность в городе остается.

"У нас идет война, никто не отменял правила безопасности. Надо быть осторожным. Прислушаться к сигналам воздушной тревоги", — сказал городской голова.

Относительно Мемориала славы, находящегося в Лесопарке, Терехов рассказал: ту территорию уже разминировали, о чем есть соответствующие акты.

"Что касается самого Мемориала, было разминирование, есть соответствующие акты. Что касается всего Лесопарка, есть определенные части, которые еще не проверены, но работает ГСЧС, чтобы был разминирован полностью Лесопарк. Но это не значит, что там есть или нет взрывных" предметов. Определенные территории не обследованы были саперами", — сказал Игорь Терехов.

Полиция Харьковщины не сообщала об усилении мер безопасности в городе.

Между тем, столичные правоохранители ужесточили меры безопасности в Киеве 8 и 9 мая. Полицейские совместно с военнослужащими НГУ, представителями ДФТГ будут усиленно патрулировать улицы города, парки и скверы.

Также Национальная полиция Одесской области усилила меры безопасности, чтобы обеспечить порядок во время Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Людей призывают соблюдать требования военного положения и нормы действующего законодательства.