Погода у Харкові завтра — що прогнозують синоптики

Люди гуляють містом у сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові завтра, 29 березня, буде сонячною. Натомість в області прогнозується мінлива хмарність, однак без опадів.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 29 березня

У Харківській області 29 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Однак, попри це, опадів не очікується. Вітер 29 березня буде північно-східний, у межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С. Натомість вдень буде значно тепліше — +12...17 °С.

У Харкові 29 березня буде сонячно, опадів не передбачається. Вітер буде північно-східний, в межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі у Харкові коливатиметься від +4 °С до + 6 °С. Вдень повітря буде теплим — +13...+15 °С.

Скриншот допису Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Раніше ми повідомляли, що у суботу, 29 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. Однак вдень синоптики прогнозують теплу погоду.

Водночас синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що погода в Україні завтра, 29 березня, буде теплою та вітряною. В окремих регіонах пройдуть дощі.