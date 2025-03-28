Погода у Харкові завтра — що прогнозують синоптики

Чи надовго затримається сонце — погода у Харкові на завтра
Погода у Харкові завтра, 29 березня, буде сонячною. Натомість в області прогнозується мінлива хмарність, однак без опадів.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 29 березня
У Харківській області 29 березня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Однак, попри це, опадів не очікується. Вітер 29 березня буде північно-східний, у межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С. Натомість вдень буде значно тепліше — +12...17 °С.
У Харкові 29 березня буде сонячно, опадів не передбачається. Вітер буде північно-східний, в межах 7-12 м/с. Температура повітря вночі у Харкові коливатиметься від +4 °С до + 6 °С. Вдень повітря буде теплим — +13...+15 °С.
Раніше ми повідомляли, що у суботу, 29 березня, в Україні очікується мінлива хмарність. Однак вдень синоптики прогнозують теплу погоду.
Водночас синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що погода в Україні завтра, 29 березня, буде теплою та вітряною. В окремих регіонах пройдуть дощі.
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