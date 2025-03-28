Погода в Харькове завтра — что прогнозируют синоптики

Люди гуляют по городу в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове завтра, 29 марта, будет солнечной. Зато в области прогнозируется переменная облачность, однако без осадков.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 29 марта

В Харьковской области 29 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Однако, несмотря на это, осадков не ожидается. Ветер 29 марта будет северо-восточный, в пределах 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С. Зато днем будет значительно теплее — +12...17 °С.

В Харькове 29 марта будет солнечно, осадков не предвидится. Ветер будет северо-восточный, в пределах 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в Харькове будет колебаться от +4 °С до +6 °С. Днем воздух будет теплым — +13...+15 °С.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Ранее мы сообщали, что в субботу, 29 марта, в Украине ожидается переменная облачность. Однако днем синоптики прогнозируют теплую погоду.

В то же время синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что погода в Украине завтра, 29 марта, будет теплой и ветреной. В отдельных регионах пройдут дожди.