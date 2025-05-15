Погода у Харкові завтра — що прогнозують синоптики

Чи надовго затримається тепло — погода у Харкові завтра
У п'ятницю, 16 травня, у Харкові та області буде доволі тепла та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.
Погода у Харкові 16 травня
Отже, 16 травня у Харківській області очікується мінлива хмарність, проте без опадів.
Вітер на Харківщині 16 травня буде південний, у межах 7-12 м/с. Однак вдень місцями пориви вітру, у межах 15-20 м/с.
У Харківській області температура повітря вночі буде не дуже високою — +5...+10 °C. Натомість вдень температура повітря прогріється до +18...+23 °C.
У Харкові,16 травня, день мине також без опадів. Вітер буде південний, в межах 7-12 м/с.
Уночі температура повітря у Харкові очікується — +7...+9 °C. Вдень у Харкові 16 травня буде доволі тепло — +20...+22 °C.
Нагадаємо, що раніше синоптики інформували про те, що скоро в Україні різко похолодає.
Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.
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