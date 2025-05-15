Погода у Харкові завтра — що прогнозують синоптики

Люди йдуть містом під час сонячної та теплої погоди. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 16 травня, у Харкові та області буде доволі тепла та сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

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Погода у Харкові 16 травня

Отже, 16 травня у Харківській області очікується мінлива хмарність, проте без опадів.

Вітер на Харківщині 16 травня буде південний, у межах 7-12 м/с. Однак вдень місцями пориви вітру, у межах 15-20 м/с.

У Харківській області температура повітря вночі буде не дуже високою — +5...+10 °C. Натомість вдень температура повітря прогріється до +18...+23 °C.

У Харкові,16 травня, день мине також без опадів. Вітер буде південний, в межах 7-12 м/с.

Уночі температура повітря у Харкові очікується — +7...+9 °C. Вдень у Харкові 16 травня буде доволі тепло — +20...+22 °C.

Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Нагадаємо, що раніше синоптики інформували про те, що скоро в Україні різко похолодає.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня.