Погода в Харькове завтра - что прогнозируют синоптики

Люди идут по городу во время солнечной и теплой погоды. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 16 мая, в Харькове и области будет довольно теплая и солнечная погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

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Погода в Харькове 16 мая

Итак, 16 мая в Харьковской области ожидается переменная облачность, однако без осадков.

Ветер на Харьковщине 16 мая будет южный, в пределах 7-12 м/с. Однако днем местами порывы ветра, в пределах 15-20 м/с.

В Харьковской области температура воздуха ночью будет не очень высокой — +5...+10 °C. Зато днем температура воздуха прогреется до +18...+23 °C.

В Харькове, 16 мая, день пройдет также без осадков. Ветер будет южный, в пределах 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в Харькове ожидается — +7...+9 °C. Днем в Харькове 16 мая будет довольно тепло — +20...+22 °C.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

Напомним, что ранее синоптики информировали о том, что скоро в Украине резко похолодает.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели.