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Чи очікувати морозів — якою буде погода у Харкові завтра

5 березня 2025 14:11
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові на завтра, 6 березня
Дівчина на вулиці біля транспортної зупинки. Фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Харкові та області завтра, 6 березня, буде хмарною з проясненнями. Сильних опадів синоптики не прогнозують. 

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології у середу, 5 березня.  

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Погода у Харкові та області 6 березня

За прогнозами синоптиків, у Харківській області 6 березня температура повітря буде вночі від 0 °C до 5 °C тепла. Водночас вдень буде дещо тепліше — від 8 °C до 13 °C тепла.

Очікується, що вітер буде західний, 7-12 м/с, а пориви будуть в межах 15-20 м/с.

Натомість у Харкові температура повітря вночі буде коливатися від 2 °C до 4 °C тепла. Вдень жителів Харкова очікує дещо тепліша погода — температура повітря буде від 10 °C до 12 °C тепла. 

Очікується, що вітер буде західний, 7-12 м/с, а пориви будуть в межах 15-20 м/с.

Погода у Харкові 6 березня
Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології

Зазначимо, що сьогодні, 5 березня, синоптики прогнозують, що в Україні буде хмарно із проясненнями, однак без опадів.

Водночас березень 2025 року принесе із собою зростання сонячної активності, а отже магнітні бурі різної інтенсивності будуть виникати часто. Деякі з них матимуть значний вплив на здоров'я людей.

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