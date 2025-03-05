Погода в Харькове на завтра, 6 марта

Девушка на улице возле транспортной остановки. Фото: Freepik

Погода в Харькове и области завтра, 6 марта, будет облачной с прояснениями. Сильных осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии в среду, 5 марта.

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Погода в Харькове и области 6 марта

По прогнозам синоптиков, в Харьковской области 6 марта температура воздуха будет ночью от 0 °C до +5 °C. В то же время днем будет несколько теплее — от +8 °C до +13 °C.

Ожидается, что ветер будет западный, 7-12 м/с, а порывы будут в пределах 15-20 м/с.

Зато в Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +2 °C до +4 °C. Днем жителей Харькова ожидает несколько более теплая погода — температура воздуха будет от +10 °C до +12 °C.

Ожидается, что ветер будет западный, 7-12 м/с, а порывы будут в пределах 15-20 м/с.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии

Отметим, что сегодня, 5 марта, синоптики прогнозируют, что в Украине будет облачно с прояснениями, однако без осадков.

В то же время март 2025 года принесет с собой рост солнечной активности, а значит магнитные бури различной интенсивности будут возникать часто. Некоторые из них будут иметь значительное влияние на здоровье людей.