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Чи продовжаться дощі та заморозки — погода в Харкові завтра

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Дата публікації: 10 травня 2025 17:36
Прогноз погоди в Харкові на завтра, 11 травня
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Харкові та області завтра, 11 травня, очікується з мінливою хмарністю. Крім того, будуть дощі та заморозки на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 11 травня

Вночі істотних опадів не передбачається, однак вдень прогнозується невеликий дощ. 

Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 11 травня
Погода в Україні 11 травня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по області вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту можливі заморозки -5...0 °C, вдень +11...+16 °C;
  • у Харкові вночі +2...+4 °C, вдень +13...+15 °C.
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Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра у більшості областей очікуються дощі. Крім того, вона попередила про заморозки.

А сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський вдарив сильний мороз. У ДСНС показали сніг на вершині.

погода Харків Харківська область дощ прогноз погоди заморозки
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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