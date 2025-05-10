Прогноз погоди в Харкові на завтра, 11 травня

Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Харкові та області завтра, 11 травня, очікується з мінливою хмарністю. Крім того, будуть дощі та заморозки на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 11 травня

Вночі істотних опадів не передбачається, однак вдень прогнозується невеликий дощ.

Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 11 травня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

по області вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту можливі заморозки -5...0 °C, вдень +11...+16 °C;

у Харкові вночі +2...+4 °C, вдень +13...+15 °C.

Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра у більшості областей очікуються дощі. Крім того, вона попередила про заморозки.

А сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський вдарив сильний мороз. У ДСНС показали сніг на вершині.