Прогноз погоди в Харкові на завтра, 11 травня

Чи продовжаться дощі та заморозки — погода в Харкові завтра
Погода в Харкові та області завтра, 11 травня, очікується з мінливою хмарністю. Крім того, будуть дощі та заморозки на поверхні ґрунту.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 11 травня
Вночі істотних опадів не передбачається, однак вдень прогнозується невеликий дощ.
Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту можливі заморозки -5...0 °C, вдень +11...+16 °C;
- у Харкові вночі +2...+4 °C, вдень +13...+15 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра у більшості областей очікуються дощі. Крім того, вона попередила про заморозки.
А сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський вдарив сильний мороз. У ДСНС показали сніг на вершині.
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