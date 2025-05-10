Прогноз погоды в Харькове на завтра, 11 мая

Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове и области завтра, 11 мая, ожидается с переменной облачностью. Кроме того, будут дожди и заморозки на поверхности почвы.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 11 мая

Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем прогнозируется небольшой дождь.

Ветер будет западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине 11 мая. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по области ночью +1...+6 °C, на поверхности почвы возможны заморозки -5...0 °C, днем +11...+16 °C;

в Харькове ночью +2...+4 °C, днем +13...+15 °C.

Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в большинстве областей ожидаются дожди. Кроме того, она предупредила о заморозках.

А сегодня на горе Поп Иван Черногорский ударил сильный мороз. В ГСЧС показали снег на вершине.