Головна Харків Чи варто дозволяти артистам РФ виступати в Україні — опитування

Чи варто дозволяти артистам РФ виступати в Україні — опитування

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 07:51
Російські артисти в Україні — чи варто дозволяти їм концерти
Максим Галкін та Алла Пугачова. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Після початку повномасштабного вторгнення російські артисти поділилися на два табори — одні засудили війну, підтримують Україну та поїхали за кордон, а інші стали рупором Кремля. Внаслідок цього виникає питання, а чи варто дозволяти російським артистам (які проти війни) виступати в Україні. 

Новини.LIVE провело невелике опитування щодо цієї теми серед харків'ян.

Читайте також:

Чи проти мешканці Харкова, щоб в Україні виступали російські артисти

Насправді думки щодо цього розділилися. Одні вважають, що зараз цього не можна робити, тому що людям потрібен час і має змінитися покоління. Також буде ризик, що приїдуть ті, хто приховано підтримує війну.

"Я вважаю, що ні. Тому що, по-перше, людям зараз потрібно дати час, щоб переболіло, тому що все ж, коли ти втрачаєш сім'ю, тобі все одно — він за Україну, за Росію — ти просто ненавидиш його через те, що він з Росії, це нормально", — сказала мешканка Харкова.

Деякі інші жителі міста мають нейтральну думку. Зокрема, щодо гумориста Максима Галкіна та співачки Алли Пугачової, які чітко висловили свою позицію проти війни, а також підтримують Україну. Люди не проти їхніх виступів.

Водночас є і ті, хто вважає, що після перемоги можна допустити лише тих, хто має чітку проукраїнську позицію та допомагає ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE провели опитування щодо цього ж питання в Одесі та у Львові.

Також ми писали, що нещодавно Галкін та Пугачова заявили, що готові відвідати Україну та виступити з концертами, якщо буде така можливість.

Харків концерт артисти шоу-бізнес виступ війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
