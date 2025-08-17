Видео
Стоит ли разрешать артистам РФ выступать в Украине — опрос

Стоит ли разрешать артистам РФ выступать в Украине — опрос

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 07:51
Российские артисты в Украине — стоит ли разрешать им концерты
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

После начала полномасштабной российские артисты поделились на два лагеря — одни осудили войну, поддерживают Украину и уехали за границу, а другие стали рупором Кремля. В связи с этим возникает вопрос, а стоит ли позволять российским артистам (которые против войны) выступать в Украине.

Новини.LIVE провело небольшой опрос по этой теме среди харьковчан.

Против ли жители Харькова, чтобы в Украине выступали российские артисты

На самом деле мнения по этому поводу разделились. Одни считают, что сейчас этого нельзя делать, потому что людям нужно время и должно смениться поколение. Также будет риск, что приедут те, кто скрыто поддерживает войну.

"Я считаю, что нет. Потому что, во-первых, людям сейчас нужно дать время, чтобы переболело, потому что все же, когда ты теряешь семью, тебе все равно — он за Украину, за Россию — ты просто ненавидишь его за то, что он из России, это нормально", — сказала жительница Харькова.

У некоторых других жителей города нейтральное мнение. В частности, относительно юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, которые четко выразили свою позицию против войны, а также поддерживают Украину. Люди не против их выступлений.

В то же время есть и те, кто считает, что после победы можно допустить только тех, у кого четкая проукраинская позиция и кто помогает ВСУ.

Напомним, недавно Новини.LIVE провели опрос по этому же вопросу в Одессе и во Львове.

Также мы писали, что недавно Галкин и Пугачева заявили, что готовы посетить Украину и выступить с концертами, если будет такая возможность.

Харьков концерт артисты шоу-бизнес выступление война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
