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Чи змінять коменданську годину у Харкові на Новий рік — відповідь Синєгубова

7 грудня 2023 17:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Чи змінять коменданську годину у Харкові на Новий рік — відповідь Синєгубова
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: facebook/synegubov.oleg
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Напередодні новорічних свят стало актуальним питання про можливу зміну комендантської години на Харківщині. Проте, обласна влада заявляє, що змін у поточному режимі не планується.

Про це журналістам повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.

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На даний момент комендантська година залишиться чинною в період з 23:00 до 5:00. Слова Синегубова підтверджують, що на тлі поточної військової ситуації рішення зберегти статус-кво було прийнято з урахуванням безпеки регіону.

"Ні, ми не плануємо змін, оскільки військова обстановка нам дозволяє залишити її такою, якою вона є. З 5:00 до 23:00 вона не застосовується, а, відповідно, застосовується в нічний час", — підкреслив Синегубов.

Проте він зазначив, що остаточне рішення з цього питання залежатиме від розвитку подій у військовій сфері та від отриманої розвідувальної інформації.

"Далі стежитимемо за військовою обстановкою, яку ми матимемо, і за можливими загрозами з боку ворога, ґрунтуючись на повідомленнях та інформації нашої розвідки", — додав начальник ОВА. 

Нагадаємо, що у грудні цього року українці матимуть 10 вихідних. Незважаючи на те, що цього місяця досить багато свят, зокрема, Різдво та переддень Нового року, додаткових днів для відпочинку не передбачено через воєнний стан.

Також ми писали про те, що в ЗСУ громадян застерегли про ймовірну небезпеку під час новорічних свят. Українців попередили, що масові скупчення людей можуть стати ціллю для ворога.

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