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Изменят ли коменданский час в Харькове на Новый год — ответ Синегубова

7 декабря 2023 17:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Изменят ли коменданский час в Харькове на Новый год — ответ Синегубова
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: facebook/synegubov.oleg
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В канун новогодних праздников стал актуальным вопрос о возможной смене комендантского часа в Харьковской области . Однако областные власти заявляют, что изменений в текущем режиме не планируется.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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На данный момент комендантский час останется действительным в период с 23:00 до 5:00. Слова Синегубова подтверждают, что на фоне текущей военной ситуации решение сохранить статус-кво было принято с учетом безопасности региона.

"Нет, мы не планируем изменений, поскольку военная обстановка нам позволяет оставить ее такой, как она есть. С 5:00 до 23:00 она не применяется, а, соответственно, применяется в ночное время", — подчеркнул Синегубов.

Однако он отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от развития событий в военной сфере и полученной разведывательной информации.

"Далее будем следить за военной обстановкой, которую мы имеем, и за возможными угрозами со стороны врага, основываясь на сообщениях и информации нашей разведки", — добавил начальник ОВА.

Напомним, что в декабре этого года украинцы будут иметь 10 выходных . Несмотря на то, что в этом месяце достаточно много праздников, в частности, Рождество и канун Нового года, дополнительные дни для отдыха не предусмотрены из-за военного положения.

Также мы писали о том, что в ВСУ граждан предостерегли о вероятной опасности во время новогодних праздников . Украинцев предупредили, что массовые скопления людей могут стать целью врага.

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