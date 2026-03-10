Ціни на пальне у Харкові 10 березня — скільки коштує газ, бензин і дизель

Ціни на бензин у Харкові 10 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Станом на 10 березня у Харківській області зафіксовано зростання середніх роздрібних цін на всі основні види пального. Нестабільна ситуація з вартістю пального пов'язана із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Скільки коштує пальне у Харкові 10 березня

Ціни на пальне у Харкові відрізняються залежно від автозаправної станції.

До прикладу, на АЗС мережі WOG вартість пального така:

Бензин А-95 — 70,99 грн за літр;

Бензин А-95+ — 73,99 грн за літр;

Дизельне пальне (ДП) — 75,99 грн за літр;

Газ — 41,98 грн за літр.

Ціни на пальне у Харковіі на АЗС WOG 10 березня. Фото: Новини.LIVE

На заправках SOCAR ціни трішки нижчі, але середня вартість така ж.

Дизельне пальне (ДП, євро 5) — 74,99 грн за літр;

Бензин А-95 — 69,99 грн за літр;

Бензин А-95+ (преміальне пальне) — 72,99 грн за літр;

Газ — 41,98 грн за літр.

Ціни на пальне у Харкові на АЗС SOCAR 10 березня. Фото: Новини.LIVE

Найнижчі ціни на пальне у Харкові на АЗС ОВІС. Там водіям сьогодні пропонують таку вартість літра пального:

Бензин А-92 — 65,99 грн за літр;

Бензин А-95 — 68,99 грн за літр;

Бензин А-95 (покращений) — 71,99 грн за літр;

Дизельне пальне (ДП) — 73,99 грн за літр.

Ціни на пальне у Харкові на АЗС ОВІС 10 березня. Фото: Новини.LIVE

Середні ціни на пальне у Харківській області 10 березня

Скриншот цін на пальне 10 березня/Мінфін

Скриншот цін на бензин 10 березня/Мінфін

Зазначимо, що в країнах Європи теж почали зростати ціни на пальне. Так, в Німеччині літр уже понад 2 євро. Здорожчання бензину також спостерігається в Польщі.

Водночас директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує, що вже до кінця тижня може відбутися новий стрибок цін на пальне. За його словами, задля врегулювання цін у світі можуть розкрити нафтові резерви, знизити податки та застосувати інші доступні механізми.