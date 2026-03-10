Ціни на пальне у Харкові 10 березня — скільки коштує газ, бензин і дизель

Чи змінилися ціни на пальне у Харкові сьогодні
Станом на 10 березня у Харківській області зафіксовано зростання середніх роздрібних цін на всі основні види пального. Нестабільна ситуація з вартістю пального пов'язана із загостренням ситуації на Близькому Сході.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Скільки коштує пальне у Харкові 10 березня
Ціни на пальне у Харкові відрізняються залежно від автозаправної станції.
До прикладу, на АЗС мережі WOG вартість пального така:
- Бензин А-95 — 70,99 грн за літр;
- Бензин А-95+ — 73,99 грн за літр;
- Дизельне пальне (ДП) — 75,99 грн за літр;
- Газ — 41,98 грн за літр.
На заправках SOCAR ціни трішки нижчі, але середня вартість така ж.
- Дизельне пальне (ДП, євро 5) — 74,99 грн за літр;
- Бензин А-95 — 69,99 грн за літр;
- Бензин А-95+ (преміальне пальне) — 72,99 грн за літр;
- Газ — 41,98 грн за літр.
Найнижчі ціни на пальне у Харкові на АЗС ОВІС. Там водіям сьогодні пропонують таку вартість літра пального:
- Бензин А-92 — 65,99 грн за літр;
- Бензин А-95 — 68,99 грн за літр;
- Бензин А-95 (покращений) — 71,99 грн за літр;
- Дизельне пальне (ДП) — 73,99 грн за літр.
Середні ціни на пальне у Харківській області 10 березня
Зазначимо, що в країнах Європи теж почали зростати ціни на пальне. Так, в Німеччині літр уже понад 2 євро. Здорожчання бензину також спостерігається в Польщі.
Водночас директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує, що вже до кінця тижня може відбутися новий стрибок цін на пальне. За його словами, задля врегулювання цін у світі можуть розкрити нафтові резерви, знизити податки та застосувати інші доступні механізми.
