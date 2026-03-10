Видео
Какие цены на топливо в Харькове сегодня

Какие цены на топливо в Харькове сегодня

Дата публикации 10 марта 2026 23:07
Какие цены на топливо в Харькове 10 марта — стоимость бензина на АЗС
Цены на бензин в Харькове 10 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В Харькове 10 марта произошло незначительное подорожание топлива из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Однако стоимость топлива колеблется в зависимости от АЗС. 

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько стоит топливо в Харькове 10 марта

Цены на топливо в Харькове отличаются в зависимости от автозаправочной станции.

К примеру, на АЗС сети WOG стоимость топлива такая:

  • Бензин А-95 — 70,99 грн за литр;
  • Бензин А-95+ — 73,99 грн за литр;
  • Дизельное топливо (ДТ) — 75,99 грн за литр;
  • Газ — 41,98 грн за литр.
Цены на топливо в Харькове на АЗС WOG 10 марта. Фото: Новини.LIVE

На заправках SOCAR цены немного ниже, но средняя стоимость такая же.

  • Дизельное топливо (ДТ, евро 5) — 74,99 грн за литр;
  • Бензин А-95 — 69,99 грн за литр;
  • Бензин А-95+ (премиальное топливо) — 72,99 грн за литр;
  • Газ — 41,98 грн за литр.
Цены на топливо в Харькове на АЗС SOCAR 10 марта. Фото: Новини.LIVE

Самые низкие цены на топливо в Харькове на АЗС ОВИС. Там водителям сегодня предлагают такую стоимость литра топлива:

  • Бензин А-92 — 65,99 грн за литр;
  • Бензин А-95 — 68,99 грн за литр;
  • Бензин А-95 (улучшенный) — 71,99 грн за литр;
  • Дизельное топливо (ДТ) — 73,99 грн за литр.
Цены на топливо в Харькове на АЗС ОВИС 10 марта. Фото: Новини.LIVE

Средние цены на топливо в Харьковской области 10 марта

Скриншот цен на топливо 10 марта/Минфин
Скриншот цен на бензин 10 марта/Минфин

Отметим, что в странах Европы тоже начали расти цены на топливо. Так, в Германии литр уже более 2 евро. Подорожание бензина также наблюдается в Польше.

В то же время директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозирует, что уже до конца недели может произойти новый скачок цен на топливо. По его словам, для урегулирования цен в мире могут раскрыть нефтяные резервы, снизить налоги и применить другие доступные механизмы.

Харьков АЗС нефть автомобиль топливо Цены на топливо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
