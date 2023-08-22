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Чи зміниться комендантська година у Харкові на час свят, — відповідь Синєгубова

22 серпня 2023 11:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові не змінуватимуть коменданську годину на час свят, — Синєгубов
Літня жінка біля будівлі, зруйнованої внаслідок влучання російського безпілотника-камікадзе у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Цьогоріч 23 та 24 серпня, в День Державного прапора та День Незалежності України, тривалість комендантської години на території міста Харків та області не зміниться. Вона, як зазвичай, триватиме з 23:00 по 05:00.  

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Незважаючи на те, що комендантська година в Харкові та області залишається незмінною, голова регіону наголошує, що в останні дні ворог суттєво посилив обстріли цивільного населення та інфраструктури області. 

"Росіяни вдаються до відверто терористичних атак, метою яких є завдання шкоди цивільним людям. Імовірність таких ударів у дні державних свят України є дуже високою", — пише Олег Синєгубов. 

В Харківській ОВА громадян закликають бути максимально уважними та обережними. А також не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та уникати скупчень людей. 

Нагадаємо, що минулого року на час свят у Харківській області кардинально змінювався час комендантської години. Вона тривала із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Також ми писала про те, що у Києві заборонили проводити масові недержавні заходи до Дня Незалежності.

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