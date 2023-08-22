Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Изменится ли комендантский час в Харькове на время праздников, — ответ Синегубова arrow

Изменится ли комендантский час в Харькове на время праздников, — ответ Синегубова

22 августа 2023 11:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове не будут менять коменданский час на время праздников, — Синегубов
Пожилая женщина возле здания, разрушенного в результате попадания российского беспилотника-камикадзе в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В этом году 23 и 24 августа в День Государственного флага и День Независимости Украины продолжительность комендантского часа на территории города Харькова и области не изменится. Он, как обычно, продлится с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Комендантский час в Харькове

Несмотря на то, что комендантский час в Харькове и области остается неизменным, глава региона отмечает, что в последние дни враг существенно усилил обстрелы гражданского населения и инфраструктуры области.

"Россияне прибегают к откровенно террористическим атакам, целью которых является нанесение вреда гражданским людям. Вероятность таких ударов в дни государственных праздников Украины очень высока", — пишет Олег Синегубов.

В Харьковской ОВА граждан призываются быть максимально внимательными и осторожными. А также не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать скоплений людей.

Напомним, что в прошлом году на время праздников в Харьковской области кардинально менялось время комендантского часа. Она продлилась с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

Также мы писали о том, что в Киеве запретили проводить массовые негосударственные мероприятия ко Дню Независимости.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз