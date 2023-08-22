В Харькове не будут менять коменданский час на время праздников, — Синегубов

Пожилая женщина возле здания, разрушенного в результате попадания российского беспилотника-камикадзе в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

В этом году 23 и 24 августа в День Государственного флага и День Независимости Украины продолжительность комендантского часа на территории города Харькова и области не изменится. Он, как обычно, продлится с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Несмотря на то, что комендантский час в Харькове и области остается неизменным, глава региона отмечает, что в последние дни враг существенно усилил обстрелы гражданского населения и инфраструктуры области.

"Россияне прибегают к откровенно террористическим атакам, целью которых является нанесение вреда гражданским людям. Вероятность таких ударов в дни государственных праздников Украины очень высока", — пишет Олег Синегубов.

В Харьковской ОВА граждан призываются быть максимально внимательными и осторожными. А также не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать скоплений людей.

Напомним, что в прошлом году на время праздников в Харьковской области кардинально менялось время комендантского часа. Она продлилась с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

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