В Харькове не будут менять коменданский час на время праздников, — Синегубов

Изменится ли комендантский час в Харькове на время праздников, — ответ Синегубова
В этом году 23 и 24 августа в День Государственного флага и День Независимости Украины продолжительность комендантского часа на территории города Харькова и области не изменится. Он, как обычно, продлится с 23:00 до 05:00.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Комендантский час в Харькове
Несмотря на то, что комендантский час в Харькове и области остается неизменным, глава региона отмечает, что в последние дни враг существенно усилил обстрелы гражданского населения и инфраструктуры области.
"Россияне прибегают к откровенно террористическим атакам, целью которых является нанесение вреда гражданским людям. Вероятность таких ударов в дни государственных праздников Украины очень высока", — пишет Олег Синегубов.
В Харьковской ОВА граждан призываются быть максимально внимательными и осторожными. А также не игнорировать сигналы воздушной тревоги и избегать скоплений людей.
Напомним, что в прошлом году на время праздников в Харьковской области кардинально менялось время комендантского часа. Она продлилась с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.
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