Графік відключень світла у Харкові 3 липня

Житлові будинки у Харкові без світла. Фото ілюстративне: Сергій Козлов/KHARKIV Today

У Харкові в середу, 3 липня, продовжує діяти свій графік відключення світла. Електроенергію вимикатимуть згідно з розкладом для 12-ти категорій споживачів.

Відповідний графік раніше склали у компанії "Харківобленерго".

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Графік відключень світла від "Укренерго"

Через високий рівень споживання електроенергії компанія "Укренерго" встановила особливі обмеження на 3 липня.

"ЗАВТРА, 3 ЛИПНЯ, обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 — дві черги, в інші години доби — три черги відключень одночасно", — інформує "Укренерго".

Скриншот Facebook/НЕК "Укренерго" — NPC Ukrenergo

Як перевірити, коли у Харкові не буде світла

Перевірити, коли саме у вашому будинку не буде світла, можна на офіційному сайті АТ "Харківобленерго" у розділі "відключення за адресою".

Форма, яку слід заповнити на сайті "Харківобленерго". Скриншот: oblenergo.kharkov.ua

Нагадаємо, у НЕК "Укренерго" обіцяюють, що відключень електроенергії відчутно стане менше у серпні 2024 року. Це стане можливо після проведення планових ремонтів енергоблоків АЕС, а також зміни погодних умов.

Водноча у РНБО вважають, що цьогорічна зима буде найскладнішою за час війни. Українцям треба розраховувати на власні сили, і робити все для того, щоб менше залежати від централізованого постачання тепла та електроенергії.