Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Чем жарче, тем меньше света — на сколько отключат электроэнергию в Харькове в среду arrow

Чем жарче, тем меньше света — на сколько отключат электроэнергию в Харькове в среду

2 июля 2024 22:02
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
График отключения света в Харькове 3 июля
Жилые дома в Харькове без света. Фото иллюстративное: Сергей Козлов/KHARKIV Today
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В Харькове в среду, 3 июля, продолжает действовать свой график отключения света. Электроэнергию будут выключать согласно расписанию для 12 категорий потребителей.

Соответствующий график ранее составили в компании "Харьковоблэнерго".

Читайте также:

График отключения света от "Укрэнерго"

Из-за высокого уровня потребления электроэнергии компания "Укрэнерго" установила особые ограничения на 3 июля.

"Завтра, 3 июля, облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 — две очереди, в другое время суток — три очереди отключений одновременно", — информирует "Укрэнерго".

График отключения света в Украине от Укрэнерго на 3 июля
Скриншот Facebook/НЕК "Укрэнерго" — NPC Ukrenergo

Как проверить, когда в Харькове не будет света

Проверить, когда именно в вашем доме отключат свет, можно на официальном сайте АО "Харьковоблэнерго" в разделе "отключение по адресу".

Перверка отключения света на сайте Харьковоблэнерго
Форма, которую следует заполнить на сайте "Харьковоблэнерго". Скриншот: oblenergo.kharkov.ua

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" обещают, что отключений электроэнергии станет значительно меньше в августе 2024 года. После окончания плановых ремонтов энергоблоков АЭС, а также изменения погодных условий.

В то же время в СНБО считают, что будущая зима будет самой сложной за время войны. Украинцам нужно рассчитывать на собственные силы и делать все возможное, чтобы меньше зависеть от централизованного тепло- и энергоснабжения.

Харьков электроэнергия Укрэнерго генераторы отключения света блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно