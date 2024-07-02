График отключения света в Харькове 3 июля

Жилые дома в Харькове без света. Фото иллюстративное: Сергей Козлов/KHARKIV Today

В Харькове в среду, 3 июля, продолжает действовать свой график отключения света. Электроэнергию будут выключать согласно расписанию для 12 категорий потребителей.

Соответствующий график ранее составили в компании "Харьковоблэнерго".

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График отключения света от "Укрэнерго"

Из-за высокого уровня потребления электроэнергии компания "Укрэнерго" установила особые ограничения на 3 июля.

"Завтра, 3 июля, облэнерго будут применять: с 08:00 до 13:00 — две очереди, в другое время суток — три очереди отключений одновременно", — информирует "Укрэнерго".

Скриншот Facebook/НЕК "Укрэнерго" — NPC Ukrenergo

Как проверить, когда в Харькове не будет света

Проверить, когда именно в вашем доме отключат свет, можно на официальном сайте АО "Харьковоблэнерго" в разделе "отключение по адресу".

Форма, которую следует заполнить на сайте "Харьковоблэнерго". Скриншот: oblenergo.kharkov.ua

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" обещают, что отключений электроэнергии станет значительно меньше в августе 2024 года. После окончания плановых ремонтов энергоблоков АЭС, а также изменения погодных условий.

В то же время в СНБО считают, что будущая зима будет самой сложной за время войны. Украинцам нужно рассчитывать на собственные силы и делать все возможное, чтобы меньше зависеть от централизованного тепло- и энергоснабжения.