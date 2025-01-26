Чоловік блогерки Анни Жук попрощався із нею — відео

Блогерка Анна Жук. Фото: Instagram

Сьогодні, 26 січня, в Харкові попрощалися із блогеркою Анною Жук, яка загинула у моторошній ДТП 24 січня. На церемонії був присутній її чоловік, який через душевний біль ледь тримався на ногах.

Кореспонденти Новини.LIVE побували на церомонії прощання із Анною.

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Чоловік харківської блогерки Анни Жук Володимир попрощався з дружиною. Через важкий емоційний стан він ледве тримався на ногах. Володимир постраждав у страшній аварії 24 січня й на церемонії в нього була перев’язана рука.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася на трасі Київ-Харків 24 січня. Блогерка разом зі своїм 25-річним чоловіком та 9-річним сином поспішала на день народження до друзів. Чоловік Анни вийшов на обгін, в результаті якого зіткнувся із вантажівкою. Жук загинула на місці, її чоловік та маленький син наразі перебуває у лікарні у важкому стані.